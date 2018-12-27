В Украине создадут новый медицинский университет

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о создании Национального одесского медицинского университета. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Twitter, передает УНН.

"В Украине будет создан новый Национальный одесский медицинский университет на базе Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им. С.И. Георгиевского. Оргпроцесы не повлияют на текущий учебный процесс", - говорится в сообщении.

В августе 2010 года Одесскому государственному медуниверситету предоставили статус национального.

Напомним, НАПК составило протокол на проректора Одесского медуниверситета.