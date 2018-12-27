Новости: Политика
Четверг, 27 декабря 2018, 15:46 • Сергей Савинцев • 4815
В Украине создадут новый медицинский университет
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о создании Национального одесского медицинского университета. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Twitter, передает УНН.
"В Украине будет создан новый Национальный одесский медицинский университет на базе Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им. С.И. Георгиевского. Оргпроцесы не повлияют на текущий учебный процесс", - говорится в сообщении.
В августе 2010 года Одесскому государственному медуниверситету предоставили статус национального.
Напомним, НАПК составило протокол на проректора Одесского медуниверситета.
Источник: УНН