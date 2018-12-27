Украина не смогла договориться о рождественском освобождении заложников
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российская сторона отказалась обсуждать рождественское освобождения заложников во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко.
"Украинская сторона поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков из экипажей и захваченных русскими судов. Ответ был традиционно хамским - в этот момент россияне встали и вышли из зала, в котором проходила скайп-конференция", - написала Геращенко.
Требование украинской стороны провести 29 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и политзаключенных в любом формате также обернулось неудачей.
"Мы настаиваем, что все стороны, если есть на то политическая воля, могут осуществить большое освобождение до Рождества, до 7 января 2019 года. Мы готовы сделать это 5 января и предложили формулы. Россияне заблокировали и это предложение, категорически отказавшись от скайп конференции по освобождению заложников. Им плевать на своих российских граждан в украинских тюрьмах", - отметила депутат.
Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе согласовала введение режима тишины с 29 декабря.
Напомним, боевики "ЛНР" ответили отказом на предложение украинской стороны обсудить освобождение заложников и назвали инициативу "пиар-акцией".