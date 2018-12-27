Правительство утвердило порядок предоставления согласия на донорство

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабимин Украины принял возможность проведения трансплантаций с нового года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сообщается, что правительство предусмотрело механизм проведения транплантаций до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации и работы Уполномоченного органа по вопросам трансплантации.

"Уже в следующем году каждый совершеннолетний украинец сможет письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором или назначить уполномоченное лицо, которое сможет принять решение за него после его смерти", - говорится в заявлении Минздрава.

Количество заявлений, которые могут подать граждане, является неограниченным, но каждое новое заявление отменяет предыдущее. Таким образом человек может свободно менять свое решение быть или не быть донором всю жизнь.

Заявления о донорстве можно подавать лично соответствующему специалисту в медучреждении или чиновнику Уполномоченного органа по вопросам трансплантации. Также разрабатывается механизм подачи электронного заявления.

"Важно отметить, что с 1 января 2019 трансплантация в Украине будет проводиться. Те больницы, которые проводят лечение этим сложнейшим методом, смогут и дальше спасать человеческие жизни", - подчеркивает МОЗ.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины обошла своим вниманием внесение изменений в раздела VII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", что грозило невозможностью проведения трансплантаций с 1 января следующего года.