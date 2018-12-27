Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 27 декабря 2018 17:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ГБР потратило более 40 млн грн на зарплату
ГБР потратило более 40 млн грн на зарплату
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4110
Версия для печати

Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Уругваем

Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Уругваем

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Уругваем о безвизовом режиме, передает УНН.

"Предполагается, что граждане Украины смогут находиться на территории Уругвая в течение срока, не превышающего 90 дней и возобновляемого на другой срок в 90 дней в течение года. Граждане Уругвая смогут находиться в Украине в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Решение принято без обсуждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина планирует завершить переговоры о безвизе с Южной Кореей

Как сообщал УНН, украинских туристов предупредили, что безвизовый режим с Таиландом еще не работает, ведь тайская сторона пока реализует подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Безвиз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.