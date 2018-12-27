Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Уругваем

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Уругваем о безвизовом режиме, передает УНН.

"Предполагается, что граждане Украины смогут находиться на территории Уругвая в течение срока, не превышающего 90 дней и возобновляемого на другой срок в 90 дней в течение года. Граждане Уругвая смогут находиться в Украине в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.



Решение принято без обсуждения.



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Как сообщал УНН, украинских туристов предупредили, что безвизовый режим с Таиландом еще не работает, ведь тайская сторона пока реализует подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь.