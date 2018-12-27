Директор ГБР Труба прошел полиграф

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прошел психофизиологическое исследование с применением полиграфа, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР.

"Первым психофизиологическое исследование с применением полиграфа прошел Директор Государственного бюро расследований Роман Труба. По результатам анализа проведенного исследования у Директора Бюро психофизиологических изменений, указывающих на наличие скрытой информации, установлено не было", - рассказали в ведомстве.

В ГБР уточнили, что Роману трубе поставили более 100 вопросов, в том числе, о причастности к совершению правонарушений, пребывании на агентурной связи в спецслужбах другого государства, разглашении сведений, являющихся конфиденциальными.

В Бюро также будут проходить полиграф первый заместитель директора Ольга Варченко, заместитель директора Александр Буряк, а также первый исполняющий обязанности руководителя Управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности - главного бухгалтера центрального аппарата Ирина Новак.

По данным ГБР, материалы исследования являются конфиденциальными и будут храниться в Управлении внутреннего контроля центрального аппарата учреждения.

Напомним, 12 декабря следователи ГБР осуществили первое задержание - разоблачен на взятке директор одного из государственных предприятий Минобороны.

27 ноября 300 следственных ГБР приняли присягу и начали работу одновременно по всей Украине.