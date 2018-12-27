Адвокату подтвердили право посещать Сущенко в колонии

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин получил официальное подтверждение права на посещение его подзащитного в исправительной колонии в российском городе Кирово-Чепецк. Об этом сообщил Фейгин сообщил в Twitter, передает УНН.

"Я получил ответ из ИК-11, где отбывает наказание украинец Роман Сущенко. Теперь моё право его посещения подтверждено официально", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее руководство колонии ИК-11, где содержится украинский журналист Роман Сущенко, решило не пускать Фейгин к клиенту.

Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

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Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделение Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.