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ЦИК объявила о начале президентской избирательной кампании

ЦИК объявила о начале президентской избирательной кампании

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале избирательной кампании на выборах президента 31 декабря 2018. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое была принято на заседании сегодня, 27 декабря, передает УНН.

Избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы президента в Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Документы для регистрации в кандидаты ЦИК будет принимать с 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года.
После официальной регистрации кандидаты смогут вести агитацию, которая завершится к 00:00 29 марта 2019. Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля 2019 года.

Центризбирком утвердил календарный до первого тура. О том если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов.

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В таком случае ЦИК должен официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая 2019 года.

Как сообщал УНН, в воскресенье, 23 декабря, в 78 объединенных территориальных общинах состоялись первые местные выборы.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, Президент
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