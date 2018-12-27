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Выборы в 45 ОТО могут состояться одновременно с президентскими

Выборы в 45 ОТО могут состояться одновременно с президентскими

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Выборы в 45 ОТО 10 областей, в которых до 26 декабря 2018 действовало военное положение, могут состояться одновременно с президентскими выборами в марте 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Это очень важная взаимосвязь, когда будет избираться Президент Украины, и одновременно люди будут выбирать будущих местных лидеров - глав ОТГ", - отметил Зубко.

Он отметил, что процесс добровольного объединения должен завершиться к 2020 году.

"Если этого не произойдет, мы снова получим дискриминацию украинцев. Большинство из них будет проживать в общинах, которые объединились и имеют полномочия, а другие останутся в сельском или поселковом совете, которые практически не влияют на свое будущее. Поэтому 2019 будет ключевым. Нам нужно завершить добровольное объединение. Далее - принять решение по объединению общин. В 2020 году местные выборы должны состояться на новой территориальной основе. И для этого мы должны мобилизовать усилия всех участников процесса - центральной и местной власти, в органах местного самоуправления, Верховной Рады и международных партнеров", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Напомним, большинство победителей на выборах глав городских, поселковых и сельских ОТГ, которые состоялись 23 декабря в части объединенных территориальных общинах Украины, являются самовыдвиженцами.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, территориальные общины
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