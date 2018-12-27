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Наев: за время ООС Украина вернула несколько населенных пунктов

Наев: за время ООС Украина вернула несколько населенных пунктов

Командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев

КИЕВ. 27 декабря. УНН. За 7,5 месяцев Операции объединенных сил под контроль Украины вернули несколько населенных пунктов, а украинские военные заняли новые позиции. Об этом рассказал командующий Операции генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает УНН со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

"Мы укрепили наши позиции вокруг нескольких населенных пунктов, которые согласно Минским договоренностями входят в состав территорий, подконтрольных Украине", - отметил Наев.

Сообщается, что в населенных пунтках, взятых под контроль ООС, начали восстановление государственных институтов и социально-экономической инфраструктуры.

"Формат Объединенных сил установил эффективное взаимодействие с военно-гражданскими администрациями по обеспечению жизнедеятельности соответствующих территориальных общин в решении вопросов местного значения, таких, например, как организация гуманитарного разминирования, реконструкция и восстановление важных объектов социальной инфраструктуры, восстановление приоритетных социальных услуг, доступа к правосудию - то есть главных факторов общественной безопасности, примирения и развития доверия граждан ", - подчеркнул командующий ООС.

Напомним, 26 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня . При этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минские соглашения, ООС
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