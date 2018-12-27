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Кабмин утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов

Кабмин утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил положение о Министерстве по делам ветеранов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

Согласно этому положению, основными задачами министерства является обеспечение прав и интересов ветеранов и членов их семей, формирование и реализация государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и членов семей ветеранов, памяти ветеранов.

Также ведомство должно способствовать популяризации и обеспечению формирования положительного образа ветерана, создавать и обеспечивать функционирование информационно-аналитической системы учета для администрирования потребностей ветеранов.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что должны быть урегулированы технико-юридические правки с Экспертным управлением Секретариата правительства, и после официального обнародования начнется непосредственное создание министерства.

Напомним, 28 ноября 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по делам ветеранов.

Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Министерство ветеранов
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