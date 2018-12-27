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Военные в ООС получают награду за уничтожение вражеской техники - Наев

Военные в ООС получают награду за уничтожение вражеской техники - Наев

Командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинские военные в зоне Операции объединенных сил получают денежное вознаграждение за уничтожение военной техники противника. Об этом рассказал командующий Операции генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает УНН со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Наев отметил, что с начала ООС издано 97 приказов на выплату денежных вознаграждений военнослужащим общей суммой 22,5 млн гривен.

"Из них более 1,5 млн гривен выплачено за уничтожение вражеской техники, за участие в боевых действиях - более 17 млн. и более 2,8 млн за выполнение задач", - рассказал он.

Напомним, 26 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

Ранее сообщалось, что за время ООС Украина вернула под свой контроль несколько населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: ООС
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