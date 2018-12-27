Обнародованы адреса российских тюрем, где содержат украинских заключенных

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Десятки украинских военнопленных и заключенных по политическим мотивам украинских граждан содержатся в российских тюрьмах и нуждаются в поддержке соотечественников. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

"Это - списки наших военнопленных и политзаключенных, которых Кремль удерживает в российских тюрьмах. И адреса тюрем. Еще десятки наших удерживают на оккупированном Донбассе и в Крыму. Найдите время, напишите нашим несколько слов поддержки, благодарности, слов о том, как мы все их ждем. Сегодня я вместе с коллегами из МИД и парламента написала нашим письма поддержки", - написала Геращенко, добавив списки адресов.



При этом она подчеркнула, что писать надо на русском, а в конверт вкладывать еще один конверт и международную марку.

Напомним, сегодня на судебном заседании в оккупированном Крыму командир дивизии, капитан второго ранга с захваченного русскими в районе Керченского пролива военного катера "Бердянск" Денис Гриценко заявил, что является военнопленным.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российских СИЗО в Москве.