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Порошенко дал добро на создание совместной военной части Украины, Литвы и Польши

Порошенко дал добро на создание совместной военной части Украины, Литвы и Польши

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон о ратификации Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Правительством Литовской Республики, Правительством Республики Польша и Кабинетом министров Украины о создании совместной военной части, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Соответствующее Соглашение было достигнуто 5 октября 2017 года в Люблине. Документом вносятся изменения в преамбулы основного Соглашения, которыми совместной военной части дается имя Великого Гетмана Константина Острожского.

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Закон о ратификации Соглашения о внесении изменений в литовско-польско-украинское Соглашение о создании совместной военной части № 2645-VIII принятый Верховной Радой 6 декабря. Его поддержали 230 народных депутатов.

Совместная военная часть ЛитПолУкрбриг была образована в 2014 году из Вооруженных Сил Украины, Литвы и Польши.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко
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