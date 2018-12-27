С начала ООС уничтожено 450 боевиков – Наев

КИЕВ. 27 декабря. УНН. С начала проведения Операции объединенных сил были убиты 450 боевиков и ранены 850. Об этом сообщил командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев на странице штаба ООС в Facebook, передает УНН.

"По данным нашей разведки, с начала Операции объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", – отметил Наев.

По его словам, украинские военные укрепили позиции вокруг нескольких населенных пунктов, которые по Минским договоренностям входят в состав территорий, подконтрольных Украинк.

"Это, прежде всего, защищает местных жителей, поскольку боевые действия будут вестись дальше от их домов. Кроме того, во взятых под контроль Объединенных сил населенных пунктах сразу же восстанавливаются государственные институты и важнейшая социально-экономическая инфраструктура", – отметил командующий ООС.

Кроме того, по его словам, изменение тактического положения в значительной мере защищает здоровье и жизни личного состава, улучшает условия наблюдения за противником и ведение оборонительного огня в ответ на обстрелы боевиков.

Напомним, командующий ООС Сергей Наев заявил, что в составе вражеских военных формирований на оккупированном Донбассе находятся 11 тысяч российских военных, а основу их вооружения составляет советская техника.