Президент обсудил с послом Венгрии "чувствительные вопросы" двусторонних отношений

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты посла Венгрии Иштвана Ийдярто и обсудил "возможные шаги с целью решения чувствительных вопросов в украинско-венгерских отношениях", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Во время разговора с Послом Венгрии И.Ийдярто речь шла о возможных шагах с целью решения чувствительных вопросов в украинско-венгерских отношениях, сообщили в пресс-службе.

"Особое внимание было уделено вопросу усиления санкционной политики ЕС из-за акта агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе, а также взаимодействия между Украиной и Венгрией в рамках ООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, Президент Украины принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств: посла Индии - П.Сатпатхи и посла Исламской Республики Иран в Украине М.Моради.

Напомним, в ноябре МИД Украины выдало агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым венгерским послом в Киеве.