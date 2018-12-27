Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки во временно оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает УНН.

“Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменов РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму”, — говорится в сообщении.

“Name and shame” - еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий и распространяем негативный имидж среди организаций, которые работают с ними", - отметил Вадим Черныш.

Как сообщал УНН, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур при содействии агрессивных действий против Украины.