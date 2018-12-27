Порошенко принял верительные грамоты от иностранных послов

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины, передает УНН.

“Президент Украины принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств: Посла Индии — П.Сатпатхи, Посла Венгрии И.Ийдярто и Посла Исламской Республики Иран в Украине М.Моради”, - говорится в сообщении.

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Отмечают, что во время встречи с Послом Индии П.Сатпатхи в центре внимания были вопросы активизации политического диалога на высшем уровне.Отдельное внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономического, инвестиционного и военно-технического сотрудничества. Отмечалась важность проведения очередного заседания Межправительственной украинского-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.

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В пресс-службе добавляют, что речь шла также об усилении сотрудничества в сфере образования. Было положительно оценено тот факт, что Индия возглавляет список государств, граждане которых учатся в украинских высших учебных заведениях.

Во время разговора с Послом Венгрии И.Ийдярто речь шла о возможных шагах с целью решения чувствительных вопросов в украинском-венгерских отношениях. Отдельное внимание было уделено вопросу усиления санкционной политики ЕС через акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе, а также взаимодействия между Украиной и Венгрией в рамках ООН.

Во время беседы с новым Послом Исламской Республики Иран в Украине М.Моради обсуждено взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций. Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение ЕС о продлении экономических и секторальных санкций против Российской Федерации. По его мнению, настоящая битва еще впереди, ведь Россия готовится к следующему избирательному году.