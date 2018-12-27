Насиров был сегодня в ГФС, но кабинет не захватывал

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был сегодня на бывшем рабочем месте, но приказ о восстановлении его в должности неправомерный. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГФС Наталья Непряхина в Facebook, передает УНН.

"Издание приказа о выполнении решения Окружного административного суда г. Киева от 11 декабря 2018 г, подписанного самим Романом Насиров, является неправомерным. Роман Насиров был сегодня в ГФС. Силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года", – отметила пресс-секретарь.

По ее словам, вопрос возобновления руководителя центрального органа исполнительной власти должно осуществляться на основании распоряжения Кабинета министров Украины, проект которого вносится Минфином. Согласно законам Украины правительство наделено полномочиями назначать на должность и увольнять с должности руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров.

"Именно правительство является субъектом назначения", – отметила Непряхина.

Только после принятия соответствующего решения правительством фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности, отметила она.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Роман Насиров сегодня, 27 декабря, приступил к исполнению обязанностей председателя ГФС.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины сегодня не рассматривал вопрос о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Ранее сообщалось, что 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

Напомним, 1 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности главы ГФС.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.