Все задержанные украинские моряки признали себя военнопленными

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Все 24 украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, признали себя военнопленными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook адвоката Николая Полозова.

“По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными”, — говорится в сообщении.

Адвокат добавил, что два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня, 27 декабря.

Напомним, ранее на судебном заседании в оккупированном Крыму командир дивизии, капитан второго ранга с захваченного россиянами в районе Керченского пролива военного катера “Бердянск” Денис Гриценко заявил, что является военнопленным.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в окупированном Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Подконтрольный РФ суд Крыма отказал в апелляции всем 24 украинским морякам.