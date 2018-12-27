Пресс-секретарь Путина рассказал, как поддерживает форму

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поддерживает физическую форму с помощью велоспорта. Об этом он сообщил журналистам во время премьеры мюзикла на льду "Аленький цветочек", который поставила его супруга, спортсменка Татьяна Навка, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Я хожу в фитнес", - ответил он на вопрос журналистов о том, что позволяет ему сохранять форму и выдерживать тяжелый рабочий график.

"Вот сейчас у меня увлечение уже три года – велосипед. Зимой на тренажере, летом по горам на велосипеде, по трассам и так далее", - рассказал он.

По его признанию, он просто "заболел" этим видом спорта. При этом в агентстве уточнили, что спортивные пристрастия Пескова не совпадают с увлечениями его шефа - президента РФ Владимира Путина. Как напомнили в СМИ, тот известен своей любовью к дзюдо, а также увлечением горнолыжным спортом.

Напомним, студенты Московского государственного университета имени Ломоносова на память вручили президенту Российской Федерации Владимиру Путину черный пояс мастера спорта по дзюдо и пригласили провести мастер-классы в секции восточных единоборств как профессионала в этом виде спорта.