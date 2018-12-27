Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 27 декабря 2018 21:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина выдала России тело осужденного боевика "ЛНР"
Украина выдала России тело осужденного боевика "ЛНР"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1725
Версия для печати

Пресс-секретарь Путина рассказал, как поддерживает форму

Пресс-секретарь Путина рассказал, как поддерживает форму

Дмитрий Песков

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поддерживает физическую форму с помощью велоспорта. Об этом он сообщил журналистам во время премьеры мюзикла на льду "Аленький цветочек", который поставила его супруга, спортсменка Татьяна Навка, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Я хожу в фитнес", - ответил он на вопрос журналистов о том, что позволяет ему сохранять форму и выдерживать тяжелый рабочий график.

"Вот сейчас у меня увлечение уже три года – велосипед. Зимой на тренажере, летом по горам на велосипеде, по трассам и так далее", - рассказал он.

По его признанию, он просто "заболел" этим видом спорта. При этом в агентстве уточнили, что спортивные пристрастия Пескова не совпадают с увлечениями его шефа - президента РФ Владимира Путина. Как напомнили в СМИ, тот известен своей любовью к дзюдо, а также увлечением горнолыжным спортом.

Напомним, студенты Московского государственного университета имени Ломоносова на память вручили президенту Российской Федерации Владимиру Путину черный пояс мастера спорта по дзюдо и пригласили провести мастер-классы в секции восточных единоборств как профессионала в этом виде спорта.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.