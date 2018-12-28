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Берлин поздравил объявления "новогоднего перемирия" на Донбассе

Берлин поздравил объявления "новогоднего перемирия" на Донбассе

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Берлине приветствовали договоренность Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Востоке Украины объявить с 29 декабря перемирие на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Хорошо, что стороны конфликта на Востоке Украины договорились о зимнем прекращении огня. Теперь его надо соблюдать длительное время. Мы будем выступать за дальнейшие гуманитарные шаги, чтобы именно в зимние месяцы облегчить страдания людей”, — заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

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Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе согласовала введение режима тишины с 29 декабря.

Напомним, Украина предлагает провести освобождения удерживаемых в формате 22 на 22 и 72 на 19 5 января 2019.

Москва готова к обмену осужденными с Киевом по принципу “всех на всех”. В то же время подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, перемирие
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