Трамп не приедет на инаугурацию "Трампа из тропиков"

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп не приедет на инаугурацию нового бразильского президента Жаира Болсонару, которого прозвали "Трампом из тропиков". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Госдепа США.

Вместо этого, американскую делегацию на мероприятиях, посвященных вступлению бразильского лидера на должность, возглавит государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"С 31 декабря по 2 января госсекретарь Помпео возглавит делегацию (США - ред.) на инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Больсонару», - говорится на сайте Госдепа США.

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Отмечается, что также Помпео встретится в Бразилии с израильским премьером Биньямином Нетяньяху.

Как сообщал УНН, 28 октября 2018 во втором туре президентских выборов в Бразилии победил кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Новоизбранный бразильский лидер известен своими провокационными высказываниями и вызывающим поведением, за что журналисты прозвали его "тропическим Трампом", а более радикальные критики характеризуют его даже как фашиста.