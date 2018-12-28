Страницу постпреда Украины при ООН пытались взломать

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В четверг, 27 декабря, неизвестные злоумышленники пытались получить доступ к микроблога Постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко в Twitter. Об этом Ельченко заявил на своей странице в соцсети, передает УНН.

“Извините за долгое молчание — потратил целый день на восстановление доступа в Твиттере. Кто-то пытался взломать мой аккаунт”, — написал дипломат.

Ельченко отметил, что эта ситуация никак не повлияет на его деятельность.

“Хочу пожелать моим недругам лопнуть от злости. Свою работу делать не перестанем”, — добавил постпред Украины при ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ельченко рассказал о “слабый” выступление российских дипломатов в ООН

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию Украине, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму, ранее этот документ отказался финансировать экономический комитет организации.