В МОН произошли кадровые перестановки

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Министерстве образования и науки произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Назначить Хобзея Павла Кузьмича первым заместителем Министра образования и науки Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины опубликовали на Правительственном портале от 27 декабря 2018 № 1049-р о назначении Хобзея П.К. первым заместителем Министра образования и науки Украины.

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Как сообщал УНН, Павелко избран вице-президентом НОК.



