Омбудсмен рассказала, когда консулы посетят военнопленных моряков в РФ

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Консулы Украины посетят раненых военнопленных моряков 10 января, а остальных - 14-16 января. Об этом в эфире ATR сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Сегодня я получила информацию от наших консулов, что они уже получили разрешение, и 10 января смогут посетить наших мальчиков в "Матросской тишине" - Артеменко, Эйдера и Сороку. Еще раз смогут посмотреть, как они себя чувствуют, практически через месяц, ведь последний раз консулы у них были в начале декабря", - сказала Денисова.

Она еще раз подчеркнула, что до сих пор Украина не получила официальной информации о ранениях и лечении военнопленных моряков.

"Мы требуем от Москальковой и от Федотова, который руководит Советом по правам человека РФ, чтобы они дали информацию о раненых с подтверждением медицинских заключений", - сказала Денисова.

Также она отметила, что остальных военнопленных моряков, которых удерживают в "Лефортово", консулы посетят 14-16 января.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца. Позже в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

Все задержанные украинские моряки признали себя военнопленными.