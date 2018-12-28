Представитель Епифания анонсировал признание ПЦУ другими церквями

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Православную Церковь Украина признает не только грузинская православная церковь, но и другие церкви. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель митрополита Киевского и всея Украины отец Иван Сидор, передает УНН.

"Надо вспомнить, как грузинская церковь получила Томос, ведь она также много лет была зависима от российского патриарха и они очень хорошо знают, что сейчас переживает украинская церьковь. Поэтому патриарх грузинской церкви Илья принял решение: он не сказал" нет ", но и не сказал "да". Очевидно, что они ждут 6 января, когда патриарх Варфоломей предоставит Томос. А уж когда будет Томос, будьте уверены, не только патриарх Илья признает эту церковь", - сказал отец Иван Сидор.



Он также добавил, что Россия оказывает давление на все православные церкви.



"Москва давит не только на патриарха Илию, но и на патриарха Варфоломея и на духовенство Украинской православной церкви", - отметил представитель Епифания.

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Напомним, после Объединительного собора 17 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли к Православной Церкви Украины.