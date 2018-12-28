Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 28 декабря 2018 12:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина выделила финансовую помощь Индонезии
Украина выделила финансовую помощь Индонезии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10365
Версия для печати

Представитель Епифания анонсировал признание ПЦУ другими церквями

Представитель Епифания анонсировал признание ПЦУ другими церквями

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Православную Церковь Украина признает не только грузинская православная церковь, но и другие церкви. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель митрополита Киевского и всея Украины отец Иван Сидор, передает УНН.

"Надо вспомнить, как грузинская церковь получила Томос, ведь она также много лет была зависима от российского патриарха и они очень хорошо знают, что сейчас переживает украинская церьковь. Поэтому патриарх грузинской церкви Илья принял решение: он не сказал" нет ", но и не сказал "да". Очевидно, что они ждут 6 января, когда патриарх Варфоломей предоставит Томос. А уж когда будет Томос, будьте уверены, не только патриарх Илья признает эту церковь", - сказал отец Иван Сидор.

Он также добавил, что Россия оказывает давление на все православные церкви.

"Москва давит не только на патриарха Илию, но и на патриарха Варфоломея и на духовенство Украинской православной церкви", - отметил представитель Епифания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большинство приходов УПЦ МП занимают выжидательную позицию - ПЦУ

Напомним, после Объединительного собора 17 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли к Православной Церкви Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Автокефалия, Томос, Епифаний
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.