Кремль: захваченные украинские моряки - не военнопленные

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что захваченные в ходе керченского инцидента украинские моряки не являются военнопленными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

"Военнопленных здесь не находится. Я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории РФ нет", - сказал Песков.

Он также отметил, что захваченные украинские моряки рассматриваются российской властью именно как нарушители государственной границы.

Ранее УНН сообщали, что 22 из 23 задержанных россиянами украинских моряков признали себя военнопленными .

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.