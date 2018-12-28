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МОН планирует в 2019 году обеспечить интернетом все школы

МОН планирует в 2019 году обеспечить интернетом все школы

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В следующем году Министерство образования и науки планирует обеспечить интернетом все школы в Украине - на эти цели предусмотрено 1 млрд грн. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Роман Греба во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Правительством и парламентом было заложено в Государственный бюджет около 1 млрд грн на обеспечение доступа сельских и других школ к интернету, что мы и будем делать в следующем году", - отметил чиновник.

По его словам, в настоящее время около 30% школ в Украине не имеют полноценного интернета.

"Я надеюсь, к концу следующего года 100% школ будут иметь доступ к интернету", - добавил он.

Напомним, Совет Европы разъяснил права детей в цифровой сфере.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, интернет, школа
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