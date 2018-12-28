Украина договорилась с государствами НАТО о помощи в избирательный период

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украина уже договорилась о взаимодействии с отдельными странами-членами Альянса о помощи в сфере кибербезопасности в избирательный период. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ивана Климпуш-Цинцадзе во время годовой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Трастовый фонд (НАТО - ред.) с киберзащиты полностью выполнил свою первую фазу и Украина заинтересована в переходе на вторую фазу. Страна лидер, Румыния, также проявила заинтересованность. Мы определились, как будем двигаться дальше. Она для нас чрезвычайно важно именно с точки зрения того, что у нас приближаются выборы, и вопрос кибербезопасности, в том числе нашей избирательной системы, является для нас важным. Поэтому мы рассчитываем, что Альянс нам в этом поможет, несмотря на то, что мы уже договорились о взаимодействии в этом направлении с отдельными странами-членами Альянса", - отметим а Климпуш-Цинцадзе.



Как сообщал УНН, военное положение позволил Украине получить современные средства связи от стран НАТО.