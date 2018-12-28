Семейная компания радикала Рыбалки будет платить долги принудительно - суд

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Хозяйственный суд Днепропетровской области издал приказ о принудительном взыскании с ООО "Снэк Экспорт" в пользу АМКУ пени в размере 19 тыс. 380 грн, за нарушение сроков уплаты штрафа. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Отметим, что Общество было оштрафовано за то, что указывало на упаковках своей снековой продукции данные о якобы наличии оригинальных ингредиентов в сухариках, вроде настоящих сыров и соусов. На самом деле, компания использовала вкусовые и ароматические смеси.

Обжаловать решение суда у Общества не получилось ни в Хозяйственном суде Днепропетровской области, ни в Днепропетровском апелляционном хозяйственном суде. Суд все же заставил "Снэк Экспорт" оплатить 68 тыс. грн штрафа за обман покупателя.

Однако, поскольку выплата штрафной санкции состоялась с нарушением сроков, АМКУ снова подал в суд на компанию. Рассмотрев материалы дела, суд разрешил принудительно взыскать с Общества в пользу АМКУ пеню в размере 19 тыс. 380 грн "за нарушение сроков уплаты штрафа".

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" входит в семейную группу снековых компаний нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки и принадлежит лично отцу Рыбалки - Виктору.

Напомним, по данным YouControl, ООО "Снэк Экспорт" торгует со странами под санкциями и регулярно проводит операции с оффшорами.

Кроме того, против ООО "Снэк Экспорт" СБУ расследует уголовное дело по подозрению в финансировании терроризма. По одному из эпизодов производства уже был вынесен обвинительный приговор.

Следствие, в частности, установило схему поставок и реализации снеков производства "Снэк Экспорт" на территории так называемой "ЛНР".