Командование ООС начинает режим тишины с 29 декабря

КИЕВ. 28 декабря. УНН. С целью безопасного проведения Новогодних и Рождественских праздников на Донбассе командование Операции объединенных сил начинает режим тишины с 29 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С целью безопасного проведения Новогодних и Рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины в соответствии с договоренностями достигнутыми трехсторонней контактной группой с 00.00 часов (Киевское время) 29 декабря 2018 командованием объединенных сил вводится бессрочный режим "ТИШИНА" на всей линии боевого столкновения с российскими оккупационными войсками", - отметили в ООС.

При этом отмечается, что командование ООС оставляет за собой право применять оружие в случае угрозы жизни военнослужащих и гражданского населения.

Также ООС будет отражать нападения противника на позиции украинских военных, объекты военной и гражданской инфраструктуры и т.д.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе согласовала введение режима тишины с 29 декабря.