В Украине пообещали утеплить 25 вузов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Со следующего года в Украине начнется реализация масштабной программы по энергомодернизации зданий университетов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Роман Греба во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"В следующем году наконец мы сможем приступить к энергомодернизации, то есть улучшение качества зданий помещений наших университетов", – отметил чиновник.

По его словам, в этой программе примут участие более 25 университетов. Стоимость этой программы – более 5 млрд грн, которые будут реализованы в течение 5 лет.

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При этом он добавил, что таким образом студенты будут учиться в теплых аудиториях в целом в 200 зданиях. Соответствующие программы уже согласованы со всеми международными структурами, которые оказывают помощь в реализации проекта.

Напомним, почти в 200 учебных заведениях – дошкольного, общего среднего, профессионально-технического образования и учреждений интернатного типа для детей – нашли нарушения с соблюдением температурного режима во время отопительного сезона.