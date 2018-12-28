В МОН хотят создать новые стандарты для дошкольного образования

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В следующем году Министерство образования и науки планирует разработать новые стандарты для учреждений дошкольного образования. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Перед министерством в следующем году будет стоять задача посмотреть на определенные стандарты в дошкольном образовании. В первом квартале следующего года мы проведем международное исследование - несколько стран участвуют - по качеству дошкольного образования. Я думаю, на основе этих исследований мы будем думать, что будет стандартом, как согласовывать их со стандартами, которые есть в Новой украинской школе", - отметил чиновник.

По его словам, в 2018 МОН воплощал новые стандарты в первых классах школ, которые позволили начать реализацию проекта Новой украинской школы.

Напомним, в следующем году Министерство образования и науки планирует обеспечить интернетом все школы в Украине - на эти цели предусмотрено 1 млрд грн.

Закон о противодействии буллингу в школах предусматривает порядок действий для жертвы травли, а также определяет ответственных лиц.

Ранее УНН сообщали, что в следующем году из бюджета выделят 20 млн грн для обеспечения образования детей в больницах .