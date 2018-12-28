Большинство украинцев думает о будущем страны с надеждой - исследование

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Основными чувством людей, когда они думают о будущем Украины, являются надежда - 52%, тревога - 33% и оптимизм - 28%. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.

"Основными чувствами людей, когда они думают о будущем Украины, являются надежда (52%), тревога (33%) и оптимизм (28%). Эти чувства преобладают во всех регионах Украины, в том числе и на Востоке (35% - надежда, 29% - тревога)", - говорится в сообщении.

Также, абсолютное большинство населения Украины считает себя прежде всего гражданами Украины (67,5%), региональная идентификация преобладает у 18%, причем общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины.

"В Центральном регионе общенациональная идентификация - 76%, региональная - 15%, в Западном - соответственно, 72% и 17%, Южном - 63% и 26%, Восточном - 52% и 20%. В Восточном регионе еще выраженной является идентификация со своим этносом (7%) и ощущение себя гражданином бывшего Советского Союза (5%)", - говорится в сообщении.

Общенациональное исследование проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в Украине вырос Индекс социального самочувствия.