В ЦИК рассказали, как будут голосовать люди с инвалидностью

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Центральной избирательной комиссии обсудили с руководителем проекта Совета Европы "Поддержка прозрачности, инклюзивности и честности избирательной практики в Украине", общественными организациями вопрос голосования людей с инвалидностью на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

Как отметила член ЦИК Ирина Ефремова, только совместными усилиями Комиссии, соответствующих органов власти, общественных организаций и при поддержке Офиса Совета Европы в Украине возможно обеспечить граждан с инвалидностью воспользоваться своим избирательным правом.

Участники встречи определили несколько направлений для организации работы по возможности доступа людей с инвалидностью к избирательным участкам.

"Прежде всего речь идет об обустройстве избирательных участков, в частности, пандусами. В этом направлении есть смысл обратиться в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которое бы организовало соответствующую работу с органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Также, по их мнению, важным является привлечение в день голосования для сопровождения на избирательные участки, главным образом лиц с недостатками зрения и дефектами опорного движения, волонтеров, которыми могли бы стать учащиеся старших классов местных школ.

При этом Ирина Ефремова выразила надежду, что Министерство образования и науки Украины поддержит эту инициативу.

Также участники рабочей встречи остановились на вопросе создания специальных просветительских радиопрограмм по избирательным процессам, соответствующих процедур, которые сопровождают при поддержке Общественного радиовещания.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале избирательной кампании на выборах президента 31 декабря 2018 года.