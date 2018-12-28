Прокуратура перейдет на электронный документооборот

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал приказ о введении в органах прокуратуры Украины системы электронного документооборота. Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня подписал приказ о введении в органах прокуратуры Украины в промышленную эксплуатацию информационной системы "СЭД" ("Система электронного документооборота органов прокуратуры Украины") с 1 января 2019 года", – написал Генпрокурор.

Луценко объяснил, что теперь ведение деловодства в части регистрации и обработки входящих, исходящих и внутренних документов будет происходить в электронном режиме.

"Следующий шаг – переход к электронному уголовному производству", – отметил он.

Напомним, специалисты международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers проведут аудит деятельности Генпрокуратуры Украины.