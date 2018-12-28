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В Австрии возмущены отказом Украины аккредитировать журналистов

В Австрии возмущены отказом Украины аккредитировать журналистов

Карин Кнайсль

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Австрии назвало отказ аккредитовать австрийских журналистов в Украине – европейскому государству - беспрецедентным событием. Об этом говорится в заявлении главы МИД Австрии Карин Кнайсль, опубликованном на сайте ведомства, передает УНН.

"Это беспрецедентное событие, когда австрийским журналистам в европейской стране отказывают в аккредитации… При таком необоснованном подходе Украина демонстрирует прискорбное отсутствие понимания важности свободы СМИ, которая является фундаментальной ценностью европейских государств", - заявила министр иностранных дел.

Она добавила, что МИД продолжит выступать за соблюдение свободы слова и защиты журналистов в Украине, а так же в рамках международных форматов, в том числе в ЕС и ОБСЕ.

Напомним, в среду издание Kronen Zeitung сообщило, что австрийский журналист телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц опасается за свою жизнь в Украине, о чем сообщил в адресованном австрийскому правительству и руководству ORF письме. Ранее в своем репортаже о ситуации с журналистами на Украине репортер ORF сообщал, что его съемочной группе отказывают в аккредитации.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, журналисты, Австрия, угроза
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