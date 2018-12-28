Новости: Политика
Пятница, 28 декабря 2018, 19:28 • Тоня Туманова • 17250
Порошенко передали на подпись закон о штрафах за буллинг в школах
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко передали на подпись законопроект о противодействии буллинг среди подростков, передает УНН.
Как указано на сайте ВР, председатель парламента Андрей Парубий подписал принятый законопроект о противодействии буллинг среди подростков.
"Закон направлен на подпись Президенту", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о противодействии буллинга среди подростков. "За" соответствующий законопроект №8584 проголосовало 228 народных депутатов.
Источник: УНН