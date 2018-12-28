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Порошенко передали на подпись закон о штрафах за буллинг в школах

Порошенко передали на подпись закон о штрафах за буллинг в школах

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко передали на подпись законопроект о противодействии буллинг среди подростков, передает УНН.

Как указано на сайте ВР, председатель парламента Андрей Парубий подписал принятый законопроект о противодействии буллинг среди подростков.

"Закон направлен на подпись Президенту", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о противодействии буллинга среди подростков. "За" соответствующий законопроект №8584 проголосовало 228 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Петр Порошенко
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