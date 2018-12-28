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Командующий ВМС рассказал о мифической флотилии боевиков "ДНР"

Командующий ВМС рассказал о мифической флотилии боевиков "ДНР"

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Самопровозглашенная "ДНР" создала там мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки. Там где-то 20-25 быстроходных лодок. Об этом сказал командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко в интервью DW, передает УНН.

"Самопровозглашенная "ДНР" создала там мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки. Там где-то 20-25 быстроходных лодок. С их стороны, на мариупольском направлении, стоит какой-нибудь "9-й полк морской пехоты". В "ДНР" его еще и назвали интересно - "штурмовой полк морской пехоты", - отметил Воронченко.

По его словам, за 10 месяцев пребывания там этой "бригады" так называемой морской пехоты соотношение сил в нашу пользу. Прямых столкновений на море не было.

Напомним, 10 декабря Воронченко заявил, что Российская Федерация осуществляет в оккупированном Крыму интенсивную подготовку своих войск.

Как сообщал УНН, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.

Источник: УНН
Теги: ДНР, Украина, ВМС
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