Если Конгресс не выделит деньги на стену на границе с Мексикой, тогда мы закроем границу полностью - Трамп

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой, если Конгресс не выделит в бюджете средства на строительство ограждения на границе с соседней страной. Об этом американский лидер заявил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН со ссылкой на DW.

“Мы будем вынуждены закрыть южную границу полностью, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег, чтобы закончить стену, а также не изменят смехотворные иммиграционные законы, которыми обременена наша страна”, — написал Трамп.

Он также пожаловался на убытки для США в торговле с Мексикой, отметив, что Соединенные Штаты теряют очень много денег и должны защищать свои интересы.

“Мы построим стену или закроем южную границу”, — подытожил Трамп.

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Закрытие границы вернет американо-мексиканские отношения в те времена, когда еще не действовало соглашение о зоне свободной торговли NAFTA между Канадой, Мексикой и США, считает американский лидер.

Это “вернет нашу автомобильную промышленность в Соединенные Штаты, где ей и место”

В то же время Трамп не упомянул о новом торговом соглашение USMC, которую он недавно подписал с двумя соседними странами на замену NAFTA, и которую неоднократно оценивал как огромный стимул для американской торговли.

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Напомним, демократы категорически отказываются поддержать предложенный президентом Дональдом Трампом проект строительства заграждения на границе с Мексикой, реализация которого будет стоить более пять миллиардов долларов США. Зато демократы готовы выделить на эти цели 1,3 миллиарда долларов. Из-за этих разногласий Конгресс не смог принять государственный бюджет.

Поэтому с 22 декабря из-за технической отсутствия финансирования в США начался так называемый частичный “шатдаун”.

Напомним, больше американцев обвиняют в частичном прекращении работы правительства президента Трампа, чем демократов в Конгрессе.