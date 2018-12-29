Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана - Белый дом

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагона. С таким утверждением выступил в пятницу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Президент не принимал решение о сворачивании военного присутствия США в Афганистане, и он не отдавал приказов Министерству обороны начать процесс вывода американских военных из Афганистана", - подчеркнул Маркис.

Заявление Белого дома по выводу войск США из Афганистана была обнародована официально более чем через неделю после того, как источники в Пентагоне сообщил о том, что в ведомстве об этом ведутся обсуждения.

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Ранее УНН сообщал, что Соединенные Штаты планируют вывести из Афганистана около 7 тысяч американских военных из 14 тысяч военных, которые там присутствуют.

Как информировал УНН, Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, что уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал, что другие страны способны "позаботиться о Исламское государство" без США.