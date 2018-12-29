РПЦ создает экзархаты на канонической территории Вселенского патриархата

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Русская православная церковь на заседании своего синода в Москве приняла создать свои патриаршие экзархаты на канонической территории Вселенского патриархата - в Западной Европе и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

Патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже должен отвечать за Андорру, Бельгию, Великобританию, Ирландию, Испанию, Италию, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалию, Францию и Швейцарию, а патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре - за Сингапур, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Северную Корею, Южную Корею, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины и Таиланд.

Кроме того, РПЦ решила создать епархию в Испании и Португалии с центром в Мадриде.

Как заявил после заседания председатель синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, отныне Русская православная церковь будет "создавать свои приходы, епархии и структуры в "далеком зарубежные" без всякого учитывая Константинополь".

"Мы никогда не соглашались, и тем более в нынешних обстоятельствах не можем согласиться с тем, что в Константинополь есть эксклюзивное право на пастырское обгодовування диаспоры", - сказал он.

По его словам, теперь РПЦ будет "действовать так, будто их (Вселенского патриархата - ред.) нет вообще".

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По древним канонам православной церкви, все страны, где нет собственных поместных православных церквей и которые не относятся к традиционной канонической территории какой-либо из канонических поместных православных церквей, относящихся к канонической территории Вселенского Константинопольского патриархата. Русская православная церковь уже давно нарушает это правило, имея свои структуры во многих странах мира, но экзархатов за пределами традиционно "православных" стран до сих пор не было.

Среди других традиционных привилегий Вселенского патриархата - предоставлять автокефалию новым поместным церквям (Русская церковь, в свое время неканонически самопровозглашенная, ждала такое каноническое признание 141 год) или толковать церковные каноны.

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Между тем РПЦ объясняет эти каноны на собственный лад, утверждая о "неканоничности" создания в Украине единой поместной православной автокефальной церкви. Русская церковь за этого также прервала церковное общение со Вселенским патриархатом, что считается церковью-матерью для всех православных церквей мира.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.