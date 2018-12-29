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Санкции Евросоюза против России продлены

Санкции Евросоюза против России продлены

КИЕВ. 29 декабря. УНН. С 29 декабря вступает в силу решение Совета Европейского Союза продлить санкции против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Решение продлить санкции за "дестабилизацию ситуации в Украине" было принято 21 декабря. Антироссийские "ограничительные меры" будут продолжаться до 31 июля 2019 года.

В тексте решения отмечается, что санкции имеют целью полную реализацию минских соглашений со стороны России.

Как сообщал УНН, СНБО поддержала персональные экономические санкции в отношении российских компаний, политиков и депутатов, работников силовых структур при содействии агрессивных действий против Украины.

Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционные списки в отношении украинцев. Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
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