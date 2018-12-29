С 1 января Минобороны начнет работать по новым стандартам - Полторак

КИЕВ. 29 декабря. УНН. С 1 января 2019 Министерство обороны начнет работать по новым стандартам, поскольку в 2018 году заканчивается реформирования ведомства. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время торжественного ритуала увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент УНН.

"(2018 - ред.) Это год, когда мы должны закончить реформу Министерства обороны как центрального органа исполнительной власти и органа военного управления. С 1 января 2019 Министерство обороны начнет работать с новой философией, с новой структурой, с новыми функциями и задачами, с новыми полномочиями и ответственностью за принятие решений. Военная реформа продолжалась в 2018 году. Эту работу мы должны закончить буквально сегодня", - отметил министр.



По его словам, перед Минобороны в новом году будет стоять задача продолжения реформы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их подразделений. Эти реформы позволили приблизить ВСУ к стандартам НАТО.



При этом он добавил, что за последние два месяца уволили или перевели на другие должности 42, сегодня - еще 24 офицеров из руководящего состава ВС. Некоторые из них станут руководителями реформированных подразделений - на прозрачных условиях конкурса, с привлечением полиграфа.



Напомним, на сегодня Украина значительно сблизилась с Североатлантическим альянсом.



