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Процедура передачи Томоса начнется 5 января - Епифаний

Процедура передачи Томоса начнется 5 января - Епифаний

Митрополит Епифаний

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Процедура передачи Томоса об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января. Об этом сообщил предстоятель независимой Православной церкви Украины Епифаний в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе - я как предстоятель независимой поместной Православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей - поблагодарим Бога молебном в храме Святого Георгия Победоносца на Фанаре и потом будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января, а уже 6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей - патриарха Варфоломея как первого среди равных патриархов, а также предстоятеля Украинской уже независимой поместной православной церкви", - сообщил Епифаний.

По его словам, после этого богослужения состоится, собственно, передача Томоса об автокефалии УПЦ.

Напомним, до момента получения Томоса от Константинополя - никаких кардинальных изменений в Православной церкви Украины (ПЦУ) не будет.

Источник: УНН
Теги: религия, церковь, Автокефалия, Томос, Епифаний
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