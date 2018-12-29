Процедура передачи Томоса начнется 5 января - Епифаний

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Процедура передачи Томоса об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января. Об этом сообщил предстоятель независимой Православной церкви Украины Епифаний в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе - я как предстоятель независимой поместной Православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей - поблагодарим Бога молебном в храме Святого Георгия Победоносца на Фанаре и потом будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января, а уже 6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей - патриарха Варфоломея как первого среди равных патриархов, а также предстоятеля Украинской уже независимой поместной православной церкви", - сообщил Епифаний.



По его словам, после этого богослужения состоится, собственно, передача Томоса об автокефалии УПЦ.



Напомним, до момента получения Томоса от Константинополя - никаких кардинальных изменений в Православной церкви Украины (ПЦУ) не будет.