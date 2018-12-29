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Сущенко поместили в карцер – Омбудсмен

Сущенко поместили в карцер – Омбудсмен

Роман Сущенко

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинского журналиста Романа Сущенко поместили в карцер и издеваются над ним. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

"Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним. Сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных – в 5 утра – и изымают постельные принадлежности", – написала Денисова.

Она добавила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно выяснить основания помещения Сущенко в карцер и осуществить необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца.

Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России до 12 лет колонии строгого режима.

Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

Источник: УНН
Теги: Россия, политзаключенные, Роман Сущенко
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