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Полторак: украинские корабли продолжат ходить Керченским проливом

Полторак: украинские корабли продолжат ходить Керченским проливом

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские военные корабли будут продолжать ходить Керченским проливом, поскольку, если Украина откажется от этого, то таким образом подтвердит потерю этой территории. Об этом журналистам рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Из-за провокации РФ Украине не удалось пройти проливом. Если мы не пройдем через Керченский пролив, то это означает, что мы отказываемся от своей территории. Будет и десятый, и двадцатый, и сотый переход, но он будет тогда осуществлен, когда в нем будет необходимость, когда под давлением международного сообщества Российская Федерация начнет выполнять законы и международное право", - сообщил Полторак.

Ранее УНН сообщали, что 22 из 23 задержанных россиянами украинских моряков признали себя военнопленными.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минобороны, Украина, Степан Полторак
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