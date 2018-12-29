Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 29 декабря 2018 12:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С ярых неплательщиков алиментов взыскали уже 4,4 млрд грн
С ярых неплательщиков алиментов взыскали уже 4,4 млрд грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12990
Версия для печати

"Нафтогаз" рассчитывает получить от РФ 5 млрд долларов за Крым

"Нафтогаз" рассчитывает получить от РФ 5 млрд долларов за Крым

КИЕВ. 29 декабря. УНН. "Нафтогаз Украины" рассчитывает через Стокгольмский арбитраж получить от России 5 млрд долларов за активы, экспроприированые в Крыму после аннексии полуострова. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио НВ, передает УНН.

"По Крыму мы судимся примерно на 5 млрд долларов. У нас есть ответчиком Российская Федерация суверенная. Ситуация тяжелая, потому что согласно документам, которые сфабриковала оккупационная власть, или те люди, которые там выступили сепаратистами в первую очередь, они попытались национализировать активы "Нафтогаза" до того момента, как Россия начала присоединять Крым к себе", - отметил Коболев.

По его словам, украинская сторона должна доказать, что ответчиком является именно РФ, а не так называемые "ополченцы". "Юрисдикция - самый трудный этап. Если мы ее доказываем, все остальное - это уже вопрос техники", - отметил председатель правления НАКа.

При этом он добавил, что оптимистично настроен в этом процессе.

Напомним, американские суды начали удовлетворять иски НАК "Нафтогаз Украины" относительно получения информации для взыскания долга с "Газпрома", в частности, суд в Нью-Йорке разрешил "Нафтогазу" получить данные о европейских активы российской газовой монополии.

За 11 месяцев этого года группа "Нафтогаз" заплатила в государственный бюджет 121,2 млрд грн, что около 18% от общих доходов государственного бюджета.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Крым, Нафтогаз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.