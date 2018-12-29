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США готовы инвестировать в украинскую ГТС миллиарды долларов

США готовы инвестировать в украинскую ГТС миллиарды долларов

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Американские компании готовы инвестировать в газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио НВ, передает УНН.

"Есть компания, которая в настоящее время рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиарды долларов США. Это американская компания", - отметил Коболев.

По его словам, несколько крупных американских компаний, которые занимаются транспортом нефти и газа, сейчас уже проявили заинтересованность инвестировать в украинскую ГТС - переговоры с ними продолжаются.

При этом он добавил, что закон позволяет иметь 49% управлению ГТС.

Напомним, за 11 месяцев этого года группа "Нафтогаз" заплатила в государственный бюджет 121,2 млрд грн, что около 18% от общих доходов государственного бюджета.

Как сообщал УНН, более 10 всемирно известных компаний подали заявки на участие в общем управлении украинской газотранспортной системой.

Источник: УНН
Теги: газ, США, ГТС, Нафтогаз, Андрей Коболев
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