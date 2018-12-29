В 2019 году МВД закажет около 20 катеров для охраны морских границ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министерство внутренних дел Украины в 2019 году предложит Кабмину проект по производству совместно с французской компанией около 20 катеров для усиления охраны морских границ страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет. Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", - заявил министр МВД Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что речь идет о современных катера 32-35 метров, которые будут изготавливаться на одном из украинских заводов в сотрудничестве с французской стороной, но "с высокой степенью локализации проекта в Украине".



Как сообщал УНН, вооруженные силы Украины получат в следующем году 6000 образцов вооружения, более 1000 бронетранспортеров, боевых машин пехоты и т.д. .