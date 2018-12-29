Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 29 декабря 2018 14:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С ярых неплательщиков алиментов взыскали уже 4,4 млрд грн
С ярых неплательщиков алиментов взыскали уже 4,4 млрд грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6975
Версия для печати

В 2019 году МВД закажет около 20 катеров для охраны морских границ

В 2019 году МВД закажет около 20 катеров для охраны морских границ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министерство внутренних дел Украины в 2019 году предложит Кабмину проект по производству совместно с французской компанией около 20 катеров для усиления охраны морских границ страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет. Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", - заявил министр МВД Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что речь идет о современных катера 32-35 метров, которые будут изготавливаться на одном из украинских заводов в сотрудничестве с французской стороной, но "с высокой степенью локализации проекта в Украине".

Как сообщал УНН, вооруженные силы Украины получат в следующем году 6000 образцов вооружения, более 1000 бронетранспортеров, боевых машин пехоты и т.д. .

Источник: УНН
Теги: МВД, охрана, Украина, катера
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.